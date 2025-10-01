Spectacle « le loup en slip » Médiathèque (salle des expositions) Saint-Pal-de-Mons

Spectacle « le loup en slip » Médiathèque (salle des expositions) Saint-Pal-de-Mons mercredi 1 octobre 2025.

Spectacle « le loup en slip »

Médiathèque (salle des expositions) 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Spectacle gratuit « le loup en slip » par la compagnie Créac’titude mercredi 1er octobre à 15h. A partir de 5 ans.

Le nombre de place étant limité, réservation conseillée au 04 71 75 00 88.

Spectacle financé par la M.D.H.L.

Médiathèque (salle des expositions) 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

English :

Free show « le loup en slip » by the Créac?titude company Wednesday October 1 at 3pm. For ages 5 and up.

Places are limited, so please book by calling 04 71 75 00 88.

Sponsored by the M.D.H.L.

German :

Kostenlose Aufführung « Der Wolf in Unterhosen » der Compagnie Créac?titude am Mittwoch, den 1. Oktober um 15 Uhr. Ab 5 Jahren.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Reservierung unter 04 71 75 00 88 empfohlen.

Die Aufführung wird von der M.D.H.L. finanziert.

Italiano :

Spettacolo gratuito « le loup en slip » della compagnia Créac?titude mercoledì 1 ottobre alle 15.00. Per i bambini dai 5 anni in su.

I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare in anticipo al numero 04 71 75 00 88.

Sponsorizzato dal M.D.H.L.

Espanol :

Representación gratuita de « le loup en slip » por la compañía Créac?titude el miércoles 1 de octubre a las 15.00 h. Para niños a partir de 5 años.

Las plazas son limitadas, reserve con antelación en el 04 71 75 00 88.

Patrocinado por el M.D.H.L.

L’événement Spectacle « le loup en slip » Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron