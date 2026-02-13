Spectacle Le Magic express, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
Spectacle Le Magic express, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing mercredi 18 février 2026.
Spectacle Le Magic express Mercredi 18 février, 15h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00
Une après-midi festive à la médiathèque, avec la magie à l’honneur !
Le spectacle sera suivi d’un goûter. Un beau programme pour inaugurer le nouveau service de prêt de jeux et jouets à la médiathèque Aimé Césaire.
Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Le nouveau spectacle de Stevax, le magicien tourquennois, pour petits et grands.
Stevax