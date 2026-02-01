Spectacle Le Magic express Tourcoing

Spectacle Le Magic express

285 boulevard Descat Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Une après-midi festive à la médiathèque, avec la magie à l’honneur !

Le spectacle sera suivi d’un goûter. Un beau programme pour inaugurer le nouveau service de prêt de jeux et jouets à la médiathèque Aimé Césaire.

285 boulevard Descat Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 61 19 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

A festive afternoon at the mediatheque, with magic in the spotlight!

The show will be followed by a snack. A great program to inaugurate the new games and toys lending service at the Aimé Césaire multimedia library.

