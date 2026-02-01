Spectacle Le Magic express Tourcoing
Spectacle Le Magic express Tourcoing mercredi 18 février 2026.
Spectacle Le Magic express
285 boulevard Descat Tourcoing Nord
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Une après-midi festive à la médiathèque, avec la magie à l’honneur !
Le spectacle sera suivi d’un goûter. Un beau programme pour inaugurer le nouveau service de prêt de jeux et jouets à la médiathèque Aimé Césaire.
285 boulevard Descat Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 61 19 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
A festive afternoon at the mediatheque, with magic in the spotlight!
The show will be followed by a snack. A great program to inaugurate the new games and toys lending service at the Aimé Césaire multimedia library.
