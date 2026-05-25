Spectacle Le magicien Bastian Sous le chapiteau Seignosse

Seignosse

Spectacle Le magicien Bastian

Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, Le magicien Bastian.

De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !

De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse.

Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, Le magicien Bastian.

De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !

De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse. .

Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Le magicien Bastian

Enjoy the interactive family magic show, Le magicien Bastian.

Lots of surprises in store for everyone!

From 9pm to 10pm, at the Forum du Penon in Seignosse Océan.

Free admission.

Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Spectacle Le magicien Bastian Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse