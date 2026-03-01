Spectacle Le magicien qui ne savait pas lire

Montfaucon-d’Argonne Meuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:30:00

2026-03-22

Déglingo, le magicien, aux allures de Merlin, un peu tête en l’air, lit mal son grimoire et se trompe dans les formules magiques. En résulte des problèmes de confusion de mots, de couleurs et surtout de magie !

Goûter offert.Tout public

Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 87 40 12 petite.enfance@argonne-meuse.fr

English :

Déglingo, the magician, looks like Merlin and is a bit absent-minded. He misreads his grimoire and gets the magic formulas wrong. The result is word confusion, color confusion and, above all, magic problems!

Complimentary snack.

