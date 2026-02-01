Spectacle : Le Maître à danser de Pierre Rameau MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Rameau fait de la danse un art pour devenir,

où le corps cherche l’âme

et l’âme à s’accomplir. Pierre Rameau,

Le Maître à danser est une exploration philosophique et sensible de la danse baroque, inspirée du livre de Pierre Rameau « Le maître à danser » écrit en 1725. À travers le mouvement, le spectacle interroge la relation intime entre le corps et l’âme, la notion de beauté et le chemin intérieur du danseur dans une esthétique du 18ème siècle. La danse y devient langage, discipline et quête de soi, un art qui façonne autant l’être que le geste.

Avec la participation de tous les élèves du département des instruments et danse ancienne.

Réservation obligatoire à partir du dimanche 8 février sur Eventbrite (lien à venir)

Le département des instruments et danse ancienne du CMA6 vous propose un grand spectacle haut en couleurs.

Le mercredi 18 février 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-18T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T19:30:00+02:00_2026-02-18T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et trouvez le meilleur itinéraire

