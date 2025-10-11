Spectacle Le Maître des Illusions Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Spectacle Le Maître des Illusions Smart Café Théâtre Brives-Charensac samedi 11 octobre 2025.

Spectacle Le Maître des Illusions

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Entrez dans le monde fantastique de Faéria où vivent de nombreuses créatures Faune , dragon, magicien… Ce lieu unique est sous le contrôle du grand magicien Morkan et de son fidèle miroir magique Dopple .

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

Enter the fantastic world of Faeria, home to many creatures: fauna, dragons, magicians… This unique place is under the control of the great magician Morkan and his faithful magic mirror Dopple .

German :

Betreten Sie die fantastische Welt von Faéria, in der viele verschiedene Kreaturen leben: Fauna, Drachen, Zauberer … Dieser einzigartige Ort steht unter der Kontrolle des großen Zauberers Morkan und seines treuen Zauberspiegels Dopple.

Italiano :

Entra nel fantastico mondo di Faeria dove vivono molte creature: fauna, draghi, maghi… Questo luogo unico è sotto il controllo del grande mago Morkan e del suo fedele specchio magico Dopple.

Espanol :

Entra en el fantástico mundo de Faeria donde viven muchas criaturas: fauna, dragones, magos… Este lugar único está bajo el control del gran mago Morkan y su fiel espejo mágico Dopple .

