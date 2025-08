Spectacle Le Malade Imaginaire de Molière D240 Plogastel-Saint-Germain

Spectacle Le Malade Imaginaire de Molière D240 Plogastel-Saint-Germain dimanche 17 août 2025.

D240 Chapelle st Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17 19:30:00

2025-08-17

Dans le cadre du festival des Tréteaux du phare en partenariat avec la communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Le Malade Imaginaire de Molière, mise en scène par Carlo Boso

LE MALADE IMAGINAIRE est la dernière pièce écrite par ce géant du Théâtre qui répond au nom de Molière ! C’est le drame du mariage forcé, si cher à l’Auteur, qui est au centre de cette affaire rocambolesque. Bien entendu tout est bien qui finit bien ! Largement inspiré par le théâtre des Italiens et notamment par la Commedia dell’arte, Le malade imaginaire représente la transition idéale entre le théâtre des masques et le théâtre des caractères. C’est en jouant le rôle du Malade que Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a fait ses adieux à la scène et à son extraordinaire vie d’auteur et d’artiste dramatique. Présenté avec grand succès au Festival d’Avignon, Le Malade imaginaire est aujourd’hui proposé dans une nouvelle édition haute en couleur par les élèves de l’École Internationale Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Versailles. Chants, pantomimes, danses et une myriade de lazzi font la partie belle à ce chef d’œuvre ! .

D240 Chapelle st Germain Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

