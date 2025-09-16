Spectacle Le malade imaginaire en La majeur Théâtre Morteau

Spectacle Le malade imaginaire en La majeur

Théâtre Place de la Halle Morteau

Tarif : 22 EUR

Date : 2026-02-26 20:00:00

2026-02-26

L’adaptation musicale du chef d’œuvre de Molière.

Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire…

On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière on s’aime ! Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue.

Tout public, à partir de 8 ans.

Sur réservation .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

