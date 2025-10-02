SPECTACLE « Le Malade Imaginaire » par le collectif Citron Route d’Héric Nort-sur-Erdre

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

2025-10-02 2025-10-03

Théâtre

Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation empêchée par un père égoïste qui rêve de marier sa fille a` un médecin pour satisfaire ses intérêts personnels. Le Collectif Citron s’empare du classique de Molière, et lui donne un nouveau souffle. Il en extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité´ paternelle égocentrique. Une relecture moderne, drôle et énergique de l’œuvre.

Spectacle programmé dans le cadre des tournées du Chainon.

Tout public (à partir de 10 ans)

Durée 1h

Tarifs Plein 19 € | Réduit 14 € | Abonné 12 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 € .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

