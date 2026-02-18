Spectacle Le Manteau d’Arlequin fête ses 40 ans sur scène ! Salle Polyvalente Saint-Michel

Spectacle Le Manteau d’Arlequin fête ses 40 ans sur scène !

Salle Polyvalente Place François Mitterand Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:45:00

Date(s) :

2026-03-08

Voilà quatre décennies que la Compagnie Le Manteau d’Arlequin parcourt la région.



Cette année, pour fêter cet heureux évènement, un spectacle surprise est proposé afin de survoler agréablement des instants piochés dans leur catalogue théâtral.

.

Salle Polyvalente Place François Mitterand Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23 patnoblecour@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Compagnie Le Manteau d’Arlequin has been touring the region for four decades.



This year, to celebrate this happy event, a surprise show is on offer, providing a pleasant overview of moments from their theatrical catalog.

L’événement Spectacle Le Manteau d’Arlequin fête ses 40 ans sur scène ! Saint-Michel a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême