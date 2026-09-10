Informations pratiques

Amboise

Spectacle : « Le Marathonik »

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

La compagnie Supernovae sera présente au théâtre Beaumarchais d’Amboise le samedi 31 Octobre à partir de 16h00 pour présenter son projet Marathonik.

Joignez-vous à la compagnie Supernovae le samedi 31 Octobre 2026 à partir de 16h00 au théâtre Beaumarchais pour participer au projet « Marathonik ».

Ce projet est un grand événement musical où deux musiciens fous accueillent les chanteurs de tous les âges rencontrés au fil de mois d’ateliers. Tous les chanteurs, amateurs ou professionnels, toutes cultures et esthétiques confondues, sont invités à participer et à contribuer à cette belle initiative pour faire vivre la musique à Amboise.

A l’occasion de cette soirée d’Halloween, la compagnie Colbok sera présente pour proposer les plus effrayants des costumes.

Entrée libre. .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.com

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English :

The Supernovae theater company will be at the Beaumarchais Theater in Amboise on Saturday, October 31, starting at 4:00 p.m., to present its project, « Marathonik. »

L’événement Spectacle : « Le Marathonik » Amboise a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE AMBOISE