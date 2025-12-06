Spectacle Le Mariage Forcé La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Tout public

D’après Molière • Mise en scène Louis Arene •Production La Troupe de la Comédie-Française

Hors les murs • Départ en bus de la Comédie

En partenariat avec La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne

Dans cette farce comique en un acte, Molière se rit du couple et des rapports amoureux. Il y dépeint les tourments du vieux bourgeois et bientôt cocu Sganarelle à l’occasion de son mariage avec Dorimène. Éprise de liberté, d’indépendance et refusant toute oppression par son futur mari, la jeune femme est bien décidée à envisager ces noces comme bon lui semble, autrement dit ne pas renoncer à aimer son amant Lycaste. Cruelle et enthousiasmante, Le Mariage forcé est une pièce visionnaire où l’inversion des rôles habituels du monde patriarcal cloue au pilori toute domination masculine. Rompu à l’art du masque avec sa compagnie du Munstrum Théâtre, Louis Arene entraîne la troupe de la Comédie-Française dans son univers insolite et truculent.

Molière mène une lutte sans merci contre les riches, les systèmes établis, les certitudes, la violence et la domination idéologique. Et son arme suprême est le rire. Louis Arene

Tout public dès 15 ans

Durée 1h .

La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

