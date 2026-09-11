Spectacle : Le mariage forcé (Molière) Nérac
mercredi 3 février 2027 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Spectacle : Le mariage forcé (Molière)
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:00:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
C’est le grand jour ! Le naïf bourgeois Sganarelle s’apprête à épouser la fougueuse Dorimène. Tout semble parfait jusqu’à ce que la future mariée révèle voir le mariage comme la promesse d’une vie aisée et indépendante. Décontenancé par les idées libertaires de celle qu’il pensait pouvoir dominer, Sganarelle met alors tout en œuvre pour faire annuler les noces.
Dans un jeu généreux et débordant d’énergie, trois comédiens incarnent à eux seuls les treize personnages de cette farce en un acte de Molière. Avec pour seuls complices quatre projecteurs, quatre paravents et quatre ballots de paille, ils revisitent ce classique avec fantaisie et impertinence dans une mise en scène immersive où tout est à vue.
Une (re)découverte jubilatoire de l’œuvre. Un Molière, oui… mais un Molière à cent à l’heure ! .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Spectacle : Le mariage forcé (Molière)
L’événement Spectacle : Le mariage forcé (Molière) Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
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