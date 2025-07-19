Spectacle Le mauvais sort Nancy

Spectacle Le mauvais sort

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-15 21:40:00

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16

Aimons-nous souffrir ? L'amour rend-il fou ? Avec Le Mauvais Sort, Céline Champinot continue son exploration de l'Amour et l'Occident, un cycle de création qui s'intéresse à l'amour passion, dans le sillon de Juliette et Roméo sont morts que nous avons accueilli en 2025, à Micropolis. Sur scène, ce sont quatre interprètes qui se déguisent, tour à tour en actrices vedettes, humoristes démodés, spectateurs de talk-show, journalistes-pyromanes, magiciens-banquiers… pour nous raconter des histoires d'amour, des passions empêchées, des anecdotes insolites, des fantasmes maudits, des

interviews ratées…

Ils et elles nous chantent aussi des morceaux qui nous hantent depuis l'enfance, révélant l'absurdité et la drôlerie de leurs paroles connues de tous-toutes. Bienvenue dans ce joyeux cabaret de la passion !Tout public

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Do we like to suffer? Does love drive us mad? With Le Mauvais Sort, Céline Champinot continues her exploration of L?Amour et l?Occident (Love and the West), a creative cycle that focuses on passionate love, following in the footsteps of Juliette et Roméo sont morts (Juliet and Romeo are dead), which we hosted at Micropolis in 2025. On stage, four performers disguise themselves as star actresses, old-fashioned comedians, talk-show viewers, journalist-pyromaniacs, magician-bankers? to tell us love stories, prevented passions, unusual anecdotes, cursed fantasies, failed interviews?

They also sing songs that have haunted us since childhood, revealing the absurdity and humour of their lyrics, known to all and sundry. Welcome to this joyous cabaret of passion!

German :

Lieben wir es zu leiden? Macht die Liebe verrückt? Mit Le Mauvais Sort setzt Céline Champinot ihre Erforschung der Liebe und des Westens fort, eine Reihe von Kreationen, die sich mit der leidenschaftlichen Liebe befassen, in der Nachfolge von Juliette et Roméo sont morts, die wir 2025 in Micropolis begrüßen durften. Auf der Bühne stehen vier Darsteller, die sich abwechselnd als Starschauspielerinnen, altmodische Humoristen, Talkshow-Zuschauer, Journalisten-Pyromanen, Zauberer-Bankiers usw. verkleiden, um uns Liebesgeschichten, verhinderte Leidenschaften, ungewöhnliche Anekdoten, verfluchte Phantasien und

Sie singen uns auch Lieder, die uns seit unserer Kindheit verfolgen, und enthüllen die Absurdität und Komik ihrer Texte, die jeder kennt. Willkommen in diesem fröhlichen Kabarett der Leidenschaft!

Italiano :

Ci piace soffrire? L'amore ci fa impazzire? Con Le Mauvais Sort, Céline Champinot continua la sua esplorazione di L'Amour et l'Occident (L'amore e l'Occidente), un ciclo creativo che guarda all'amore passionale, sulla scia di Juliette et Roméo sont morts (Giulietta e Romeo sono morti), che abbiamo ospitato al Micropolis nel 2025. Sul palco, quattro performer si travestono da attrici di grido, comici d'altri tempi, spettatori di talk show, giornalisti-piromani, maghi-banchieri? per raccontarci storie d'amore, passioni impedite, aneddoti insoliti, fantasie maledette, interviste fallite?

Cantano anche canzoni che ci perseguitano fin dall'infanzia, rivelando l'assurdità e l'umorismo dei loro testi, che sono familiari a tutti. Benvenuti a questo gioioso cabaret di passione!

Espanol :

¿Nos gusta sufrir? ¿Nos vuelve locos el amor? Con Le Mauvais Sort, Céline Champinot prosigue su exploración de L'Amour et l'Occident (El amor y Occidente), un ciclo creativo que aborda el amor pasional, siguiendo los pasos de Juliette et Roméo sont morts (Julieta y Romeo han muerto), que acogimos en Micropolis en 2025. Sobre el escenario, cuatro intérpretes se disfrazan de actrices estrella, cómicos a la antigua usanza, espectadores de talk-show, periodistas-pirómanos, magos-banqueros… para contarnos historias de amor, pasiones impedidas, anécdotas insólitas, fantasías malditas, entrevistas fallidas..

También cantan canciones que nos persiguen desde la infancia, revelando el absurdo y el humor de sus letras, familiares para todos. ¡Bienvenidos a este alegre cabaret de la pasión!

