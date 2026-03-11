Spectacle LE MEC EN ROSE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle LE MEC EN ROSE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-25

Arrêtez de broyer du noir… Voyez la vie en rose !

Avec son alter-ego décalé Le Mec en Rose, Ben H signe un stand-up jubilatoire qui célèbre la loose, les échecs et les défauts avec un humour mordant et libérateur.

Oubliez les diktats du développement personnel et les injonctions des réseaux sociaux ici, la meilleure version de vous-même, c’est peut-être le loser que vous êtes déjà ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

