Spectacle Le Medley magique avec Tyson et Draco Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

Spectacle Le Medley magique avec Tyson et Draco

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Tyson et Draco vous invitent à une soirée placée sous le signe de l’émerveillement avec Le Medley Magique, un spectacle familial mêlant illusion, humour et poésie.

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 04 41 contact@spectacles-draco.com

English :

Tyson and Draco invite you to an evening of wonder with Le Medley Magique, a family show combining illusion, humor and poetry.

