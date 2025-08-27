Spectacle « Le membre fantôme », de la Cie Bancale – Un Été O’Val Les 4 saisons – Le Gardot Montlebon Montlebon

Spectacle « Le membre fantôme », de la Cie Bancale – Un Été O’Val Mercredi 27 août, 19h15 Les 4 saisons – Le Gardot Montlebon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-27T19:15:00 – 2025-08-27T21:00:00

Fin : 2025-08-27T19:15:00 – 2025-08-27T21:00:00

En 2022, la Communauté de Communes du Val de Morteau confie à la compagnie Inhérence la mission de programmer 8 spectacles de cirque, un dans chacune des 8 communes du territoire. C’est ainsi qu’est née, à l’été 2023, la première édition d’Un Été O’val, grâce au précieux soutien du Service culturel de Morteau et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Pour cette troisième édition, les spectacles auront lieu les mercredi à 19h15 en extérieur sur chaque commune de la Communauté de Communes du Val de Morteau.

Rendez-vous mercredi 27 août à Montlebon, pour le spectacle « Le membre fantôme », de la Cie Bancale (45 minutes).

On s’est tous blessé des centaines de fois, de l’égratignure aux points de suture, de la petite torsion aux grosses entorses, du coton imbibé de mercurochrome à l’opération.Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients ? Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses propres peurs à travers le corps du circassien ? En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, Karim Randé prend la décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir refaire du cirque. « Le membre fantôme » est né de l’envie de partager ces expériences de blessures, sans pathos et de voir au-delà des paillettes et des sourires. Suite à son amputation, Karim Randé créé en 2018 un projet qui tend à montrer comment un corps bancal, fragile, étrange et singulier devient un corps penché, augmenté et unique.

Repli possible au théâtre de Morteau.

Les 4 saisons – Le Gardot Montlebon 25500 Montlebon Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Sebastien Armengol