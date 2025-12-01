Spectacle Le merveilleux Noël de Faë

7 Place de l’Eglise Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Spectacle musical avec Marikala et Jo le lutin. Un lutin très occupé par les préparatifs de la fête de Noël est invité par une fée à réfléchir à la véritable signification de Noël. (Sur réservation)

Le lutin est très pressé ! Car il doit tout préparer pour la fête de Noël qui arrive à grandes enjambées. Une fée, quelque peu malicieuse, lui propose de s’arrêter un moment pour respirer… À ton avis, c’est quoi Noël ? Une jolie histoire qui propose, aux petits comme aux grands marmots, de sortir un instant de notre course effrénée pour se poser, et chanter ensemble le bonheur d’être réunis dans la simplicité.

Au fil de l’histoire, qui mélange théâtre et musique, le lutin va découvrir ainsi un Noël féerique plein d’humour et de joie.

Informations pratiques

• Durée environ 40 minutes

• Gratuit, spectacle offert par la municipalité dans le cadre de Noël en famille

• Après le spectacle, temps d’échange, photos et dédicaces du Lutin et de la fée

• Réservation .

English :

Musical show with Marikala and Jo the elf. A busy elf is invited by a fairy to reflect on the true meaning of Christmas (Reservations required)

L'événement Spectacle Le merveilleux Noël de Faë Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-12-05