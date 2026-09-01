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AGENDA · Authon-Ébéon

Spectacle : « Le micro déraille !  » Authon-Ébéon

dimanche 20 septembre 2026 · Authon-Ébéon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
2 La maison neuve
Ville
17770 Authon-Ébéon
Département
Charente-Maritime
Tarif
17.5 17.5 21.5

Authon-Ébéon

Spectacle : « Le micro déraille !  »

2 La maison neuve Authon-Ébéon Charente-Maritime

Tarif : 17.5 – 17.5 – 21.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, vous êtes invités à venir chanter en chœur des chansons populaires, toutes générations confondues. Cela se passera à la Terrasse du Dandelot, 2 La Maison Neuve, à Authon-Ebéon.
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2 La maison neuve Authon-Ébéon 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 98 07 25  laterrassedudandelot@gmail.com

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English :

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L’événement Spectacle : « Le micro déraille !  » Authon-Ébéon a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge