Spectacle : « Le micro déraille ! » Authon-Ébéon
dimanche 20 septembre 2026 · Authon-Ébéon
Informations pratiques
Authon-Ébéon
Spectacle : « Le micro déraille ! »
2 La maison neuve Authon-Ébéon Charente-Maritime
Tarif : 17.5 – 17.5 – 21.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, vous êtes invités à venir chanter en chœur des chansons populaires, toutes générations confondues. Cela se passera à la Terrasse du Dandelot, 2 La Maison Neuve, à Authon-Ebéon.
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2 La maison neuve Authon-Ébéon 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 98 07 25 laterrassedudandelot@gmail.com
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L’événement Spectacle : « Le micro déraille ! » Authon-Ébéon a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge