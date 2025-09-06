UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtillon-Coligny

Spectacle Le monde est un théâtre Châtillon-Coligny

samedi 11 juillet 2026 · Châtillon-Coligny

Spectacle Le monde est un théâtre Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
45230 Châtillon-Coligny
Département
Loiret
Tarif

Châtillon-Coligny

Spectacle Le monde est un théâtre

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Spectacle Le monde est un théâtre
Spectacle Le monde est un théâtre spectacle gratuit, participation au chapeau. Spectacle à 17h30.   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play: The World Is a Theater

L’événement Spectacle Le monde est un théâtre Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Châtillon-Coligny (Loiret)