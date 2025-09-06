AGENDA · Châtillon-Coligny
Spectacle Le monde est un théâtre Châtillon-Coligny
samedi 11 juillet 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Spectacle Le monde est un théâtre
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Spectacle Le monde est un théâtre
Spectacle Le monde est un théâtre spectacle gratuit, participation au chapeau. Spectacle à 17h30. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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English :
Play: The World Is a Theater
L’événement Spectacle Le monde est un théâtre Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GATINAIS SUD
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