Spectacle Le monde point à la ligne à la Loco à Saillans La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

Spectacle Le monde point à la ligne à la Loco à Saillans La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans dimanche 10 août 2025.

Spectacle Le monde point à la ligne à la Loco à Saillans

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 17:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Spectacle de théâtre poétique. Ode à la nature, l’émerveillement et l’imaginaire.

.

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Poetic theater show. An ode to nature, wonder and imagination.

German :

Poetische Theateraufführung. Ode an die Natur, das Staunen und die Vorstellungskraft.

Italiano :

Spettacolo teatrale poetico. Un’ode alla natura, alla meraviglia e all’immaginazione.

Espanol :

Espectáculo de teatro poético. Una oda a la naturaleza, la maravilla y la imaginación.

L’événement Spectacle Le monde point à la ligne à la Loco à Saillans Saillans a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme