Spectacle Le murmure des racines Brumath

Spectacle Le murmure des racines

2 petite rue de l’église Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14 15:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Valentín, est solitaire. Il vit entre deux univers. D’un côté son monde imaginaire, où vivent ses ancêtres, et dans lequel la voix de sa mère disparue lui donne courage et espoir.

De l’autre, le monde réel, dominé par la malvada qui ne reconnaît pas la sensibilité du jeune garçon. Valentín se trouve à la croisée de deux réalités, celle des esprits et celle de la matière, tiraillé entre deux cultures, le Chili et la France, tout en étant pris entre deux figures féminines opposées la mère aimante et la malvada. .

2 petite rue de l’église Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

