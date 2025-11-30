Spectacle le murmure du pastre Village des santons  Aubagne

Spectacle le murmure du pastre

Dimanche 30 novembre 2025 de 15h à 16h15. Village des santons 16 avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Partager le temps d’une après-midi la naïve dévotion du mystère de Noël en Provence..

Une porte ouverte sur la magie de Noël, un moment convivial et chaleureux à partager en famille ou entre amis.Familles

Le murmure du pastre… Que font nos petits santons toute une année enfermés dans une boîte en carton ? Chacun a son histoire, chacun son métier et sur le chemin de la crèche, où ils resteront figés jusqu’à la Chandeleur, nous les avons rencontrés. Dans le creux de l’oreille ils nous ont murmuré… Les traditions, le blé de la sainte Barbe, la crèche, le sapin et toute la magie de Noël sont mis en scène par l’association Lo Terralhet. Au fil des contes, ils nous disent les traditions calendales de la Provence. .

Village des santons 16 avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 18

English :

Share an afternoon of naive devotion to the mystery of Christmas in Provence…

An open door to the magic of Christmas, a warm and friendly moment to share with family and friends.

German :

Einen Nachmittag lang die naive Hingabe an das Geheimnis von Weihnachten in der Provence teilen?

Eine offene Tür zum Zauber von Weihnachten, ein geselliger und herzlicher Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann.

Italiano :

Condividete un pomeriggio di ingenua devozione al mistero del Natale in Provenza…

Una porta aperta sulla magia del Natale, un momento caldo e accogliente da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Comparta una tarde de ingenua devoción por el misterio de la Navidad en la Provenza…

Una puerta abierta a la magia de la Navidad, un momento cálido y acogedor para compartir con la familia y los amigos.

