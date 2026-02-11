Spectacle LE MURMUROPHONE Blangy-sur-Bresle

Spectacle LE MURMUROPHONE

1 Bis Route de la Grande Vallée Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-03-07

Appareil de télécommunication poétique à mémoire variable.

Rendez-vous le saùedi 7 mars à la bibliothèque Odette Cléré de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Scénario

Le murmurophone est un entresort-spectacle. Le principe est simple vous pouvez écouter des poèmes en composant un numéro sur le cadran d’un vieux téléphone. Chaque numéro correspond à un poème. Rejoignez-vous le samedi 7 mars à la bibliothèque de Blangy pour écouter des poèmes et surtout enregistrer vos préférés. Vous pouvez également téléphoner au 02 35 70 74 66 (avant le 6 mars). Sur la boite vocale enregistrez votre poème puis dites son titre, son auteur, ainsi que votre prénom. Un numéro de téléphone sera attribué à votre mise en voix et elle sera inscrite dans le répertoire. Invitez vos amis à venir vous écouter du 7 au 17 mars à la bibliothèque.

Infos 06 44 05 37 67 (Elodie) leglaassssss@gmail.com .

