SPECTACLE LE MYSTÈRE DE L’OISEAU-ROI Montblanc
SPECTACLE LE MYSTÈRE DE L’OISEAU-ROI Montblanc mercredi 24 juin 2026.
Montblanc
SPECTACLE LE MYSTÈRE DE L’OISEAU-ROI
place du Château Vieux Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Entre paysages sonores inspirés des 4 éléments et chansons composées à partir de véritables sons de la nature, laissez-vous entrainer dans une aventure au cœur même de notre planète…, lors du spectacle Le mystère de l’Oiseau-Roi .
Véritable hymne musical à la nature, ce spectacle nous embarque pour un voyage interactif, tout en sons et en chansons, à la rencontre de notre belle planète la Terre. Vous découvrirez qu’elle est bien vivante et que nous pouvons l’écouter et communiquer avec elle. Entrée libre à partir de 3 ans. .
place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61
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English :
Between soundscapes inspired by the 4 elements and songs composed from real sounds of nature, let us take you on an adventure to the very heart of our planet: Le mystère de l’Oiseau-Roi (The Mystery of the King Bird).
L’événement SPECTACLE LE MYSTÈRE DE L’OISEAU-ROI Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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