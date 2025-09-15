Spectacle « Le mystère du colibri » Place du Docteur Dufau Léon
Spectacle « Le mystère du colibri » Place du Docteur Dufau Léon vendredi 27 février 2026.
Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes
Tarif : 12 EUR
Tarif réduit
27 février 2026
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Une aventure musicale pop et ludique
où se mêlent aventure, écologie, solidarité et espoir.
Une légende amérindienne raconte qu’un colibri aurait un jour tenté d’éteindre l’incendie qui ravageait son île en transportant des gouttes d’eau dans son tout petit bec. Mais personne ne sait s’il a réussi ….
La capitaine Bonnie et son équipage décident donc de se rendre sur place pour connaître la fin de l’histoire ! Ils vont alors découvrir île extraordinaire peuplée d’animaux chanteurs qui tentent de lutter contre les effets du changement climatique et la pollution qui menacent leur petit coin de paradis.
Ce spectacle musical jeune public aborde le sujet de l’écologie sous une forme pop, fun et poétique. Il est ponctué par une bande son pop originale, interprétée live par 3 musiciens comédiens. .
Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr
