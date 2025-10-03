Spectacle Le mythe de la virilité Cie Ioul Musique à La Ménitré La Ménitré

Spectacle Le mythe de la virilité Cie Ioul Musique à La Ménitré La Ménitré vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle Le mythe de la virilité Cie Ioul Musique à La Ménitré

Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Spectacle Le mythe de la virilité Cie Ioul Musique à La Ménitré

“Le Mythe de la virilité est une épopée pour deux violoncellistes et un danseur écrite suite à la lecture du livre d’Olivia Gazalé. Il a pour but d’explorer l’image de l’identité masculine d’aujourd’hui. La danse d’un homme seul, coincé entre deux violoncellistes qui se font face. Eux rivalisent de notes et de rythmes, lui devra trouver sa vertical.” .

Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

English :

Le mythe de la virilité » show Cie Ioul Musique at La Ménitré

German :

Theaterstück « Der Mythos der Männlichkeit » Cie Ioul Musique in La Ménitré

Italiano :

Spettacolo « Le mythe de la virilité » Cie Ioul Musique a La Ménitré

Espanol :

Espectáculo « Le mythe de la virilité » Cie Ioul Musique en La Ménitré

L’événement Spectacle Le mythe de la virilité Cie Ioul Musique à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou