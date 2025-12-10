Spectacle Le Noêl de Forêt Merveilles Oradour-sur-Vayres
Spectacle Le Noêl de Forêt Merveilles
Salle des fêtes Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-12-13
Venez découvrir le spectacle de l’Envolée Belle le Noël de Forêt Merveilles . L’Elfe Châtaigne, Racine l’Inventeur, les amis de la forêt et les courageux champis partent à la recherche des luternes de Noël dont l’Ogre géant grincheux est bien décidé à s’emparer. Le Père Noël sera également présent pour vous rencontrer et assister au spectacle. Ne manquez ce moment merveilleux en compagnie du Père Noël ! .
Salle des fêtes Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.osv@outlook.fr
