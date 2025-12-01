Spectacle le Noël de Hérisson Château-Salins
Spectacle le Noël de Hérisson
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 09:30:00
fin : 2025-12-17 10:30:00
2025-12-17
Les plus jeunes spectateurs pourront assister à une représentation de marionnettes pour raconter l’histoire du Noël de Hérisson!!Enfants
Rue des Braissettes Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 27 97 bibli.chateau@wanadoo.fr
Younger spectators can enjoy a puppet show telling the story of Hedgehog’s Christmas!
