Spectacle le Noël de Hérisson Château-Salins

Spectacle le Noël de Hérisson Château-Salins mercredi 17 décembre 2025.

Rue des Braissettes Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : Mercredi 17 décembre 2025
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 09:30:00
fin : 2025-12-17 10:30:00

Date(s) :
2025-12-17

Les plus jeunes spectateurs pourront assister à une représentation de marionnettes pour raconter l’histoire du Noël de Hérisson!!Enfants
Rue des Braissettes Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 27 97  bibli.chateau@wanadoo.fr

English :

Younger spectators can enjoy a puppet show telling the story of Hedgehog’s Christmas!

