Spectacle le Noël de Hérisson

Rue des Braissettes Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 09:30:00

fin : 2025-12-17 10:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Les plus jeunes spectateurs pourront assister à une représentation de marionnettes pour raconter l’histoire du Noël de Hérisson!!Enfants

0 .

Rue des Braissettes Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 27 97 bibli.chateau@wanadoo.fr

English :

Younger spectators can enjoy a puppet show telling the story of Hedgehog’s Christmas!

L’événement Spectacle le Noël de Hérisson Château-Salins a été mis à jour le 2025-12-03 par OT DU PAYS SAULNOIS