Spectacle Le Noël des super-héros Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Spectacle Le Noël des super-héros

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Spectacle Le Noël des super-héros le 26 décembre à 15h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Spectacle inclus dans le billet d’entrée.

Que fait le Père Noël après le 25 décembre ? Il se repose bien sûr, mais comme il a du temps avant la prochaine tournée, il est agent stagiaire au F.B.Ouille. Mais cette année, alors qu’il recherche des super-héros, il disparaît ! La Mère Noël, terriblement inquiète et voyant le 24 décembre approcher, enquête et va croiser la route de plusieurs super-vilains…

Un spectacle à cent à l’heure, bourré d’action, de nombreux personnages et du rire pour les petits et les grands.

Durée 45 minutes, à partir de 5 ans. .

