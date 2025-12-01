Spectacle Le Noel du bonhomme de neige

Parvis de l’Eglise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 16:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Le bonhomme de Neige craint le froid mais doit passer Noël dehors, et tout seul !

Les animaux du jardin mettront-ils de côté leurs querelles pour offrir au Bonhomme de Neige le plus chaleureux des Noëls ? Une jolie histoire d’amitié et d’entraide…

> Gratuit

> Tout public .

Parvis de l’Eglise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Snowman is afraid of the cold, but he has to spend Christmas outside and alone!

Will the animals in the garden put aside their quarrels to give the Snowman the warmest of Christmases? A lovely story of friendship and mutual help…

German :

Der Schneemann fürchtet die Kälte, aber er muss Weihnachten draußen verbringen und zwar ganz allein!

Werden die Tiere im Garten ihre Streitigkeiten beiseite legen und dem Schneemann das wärmste aller Weihnachtsfeste bescheren? Eine schöne Geschichte über Freundschaft und Hilfsbereitschaft…

Italiano :

Il pupazzo di neve ha paura del freddo, ma deve passare il Natale all’aperto, e da solo!

Riusciranno gli animali del giardino a mettere da parte i loro litigi per regalare al Pupazzo di Neve il più caldo dei Natali? Una bella storia di amicizia e di aiuto reciproco…

Espanol :

Al muñeco de nieve le da miedo el frío, pero tiene que pasar la Navidad fuera… ¡y solo!

¿Dejarán los animales del jardín a un lado sus disputas para darle al muñeco de nieve la más cálida de las Navidades? Una bonita historia de amistad y ayuda mutua…

