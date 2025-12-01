Spectacle le Noël imaginaire de Léa salle des fêtes Ploërmel

Spectacle le Noël imaginaire de Léa

salle des fêtes rue général Giraud Ploërmel Morbihan

Début : 2025-12-27 15:30:00

La Cie Studio Cavero Delattre pose ses valises à Ploërmel pour deux représentations de son spectacle de noël le Noël imaginaire de Léa . Très poétique, il invite petits et grands à retrouver leur âme d’enfant.

L’histoire Léa, une enfant rêveuse, ne comprend pas pourquoi les adultes préfèrent leurs téléphones aux histoires. Son imagination débordante est mise à mal par un monde adulte trop connecté. Un soir de Noël, elle décide de partir à l’aventure au Pays des Lutins ! Accompagnée du public, elle va tenter de comprendre pourquoi la magie de Noël semble s’affaiblir.

2 séances à 15h30 et 18h. .

salle des fêtes rue général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 40 12 38 51

