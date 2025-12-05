Spectacle Le pain de la bouche 6, avenue salvador allende Épinal

Spectacle Le pain de la bouche

6, avenue salvador allende 6 Léo Lagrange Epinal Centre Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Vendredi 2025-12-05 18:30:00

2025-12-05 19:30:00

2025-12-05

Les spectateurs sont installés sur les 4 côtés d’un carré pour assister à un moment pivot de la vie de Jo, une jeune femme vendeuse en boulangerie une rencontre rocambolesque avec Nil, un bien mystérieux compagnon qui l’entraine à la découverte de la ville et d’elle-me^me. Le théâtre a cela de formidable, qu’il peut se permettre de dynamiter l’espace- temps réaliste et nous permet ainsi de suivre Jo et Nil dans leur déambulation nocturne et dans une grande réflexion sur la justice sociale. L’occasion de poser la question du choix, de l’orientation, de la place que chacun, chacune peut prendre dans la société, ces questions qui se posent parfois trop tôt…Tout public

6, avenue salvador allende 6 Léo Lagrange Epinal Centre Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 31 38 97

The spectators are seated on 4 sides of a square to witness a pivotal moment in the life of Jo, a young bakery saleswoman: a whimsical encounter with Nil, a mysterious companion who leads her to discover the city and herself. The great thing about theater is that it can dynamize realistic space-time, allowing us to follow Jo and Nil as they wander through the night, reflecting on social justice. It’s an opportunity to ask questions about choice, orientation and the place each of us can take in society, questions that are sometimes asked too early…

