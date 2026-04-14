Spectacle « Le pantalon de Papy », Théâtre de l’Eden, Lys-lez-Lannoy

Spectacle « Le pantalon de Papy » Jeudi 30 avril, 18h30 Théâtre de l’Eden Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Le jeudi 30 avril à 18 h 30 au Théâtre de l’Eden, 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-lez-Lannoy, spectacle familial « Le pantalon de Papy » à partir de 5 ans.

Titi & Mimo surgissent, semblant sortir de nulle part. Ils viennent réparer une fuite d’eau. Mais ce jour, la tâche s’avère plus difficile et ils vont devoir user de créativité pour trouver cette fuite. Seulement, avec nos deux acolytes rien n’est banal et ne se passe comme convenu, car tout est jeu ou le devient.

C’est ainsi qu’au détour d’un objet un souvenir rejaillit, et une personne prend vie : Papy ! Le souvenir réactivé, la machine à contes est enclenchée ! Leurs bleus de travail devenant le bleu du ciel, aussi grand et infini que leur imagination… Titi et Mimo troquent leur réalité pour vivre et faire vivre au public une quête chevaleresque et fantastique, semblable à celles que racontait leur grand-père.

Tarif : 2 € et gratuit pour les enfants de – 18 ans. Billetterie : Wattrelos Découvertes et Centre Socio-Éducatif. Billetweb : https://www.billetweb.fr/le-pantalon-de-papy

Théâtre de l’Eden 22 rue Jeanne d’Arc, Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/le-pantalon-de-papy »}]

dans le cadre de Place Ô mômes