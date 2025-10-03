Spectacle « Le paradis dans mes cheveux » Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose

Spectacle « Le paradis dans mes cheveux » Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle « Le paradis dans mes cheveux » Vendredi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE La Réunion

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00

Fin : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00

Lecture scénique et musicale autour de l’album « Le paradis dans mes cheveux » animée par Elodie Lauret pour le public scolaire.

Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Rue de l’océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion 0692 31 27 97

Lecture scénique et musicale autour de l’album « Le paradis dans mes cheveux » animée par Elodie Lauret pour le public scolaire.

Ministère de la culture