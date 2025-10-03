Spectacle « Le paradis dans mes cheveux » Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose
Spectacle « Le paradis dans mes cheveux » Vendredi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE La Réunion
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00
Fin : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T13:00:00
Lecture scénique et musicale autour de l’album « Le paradis dans mes cheveux » animée par Elodie Lauret pour le public scolaire.
