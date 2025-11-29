Spectacle Le Parfum d’aujourd’hui Florilèges de textes d’Antan Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye

Spectacle Le Parfum d’aujourd’hui Florilèges de textes d’Antan

Salle des fêtes de Dicy 2 Rue de Montargis Charny Orée de Puisaye Yonne

Gratuit

Gratuit

2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Venez entendre nombre de textes de grands auteurs, de Jean de La Fontaine à Victor Hugo en passant par Charlie Chaplin et bien d’autres. Rendons hommage à la Littérature, à la Poésie et à la langue Française. .

Salle des fêtes de Dicy 2 Rue de Montargis Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 48

