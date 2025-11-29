Spectacle le pays de rien Chavanat

Spectacle le pays de rien

Salle des fêtes Chavanat Creuse

Début : 2025-11-29

Chavanat en fête accueille un spectacle Le Pays de Rien par la compagnie de théâtre La Calembredaire

Spectacle tout public à partir de 6 ans

D’après une pièce écrite par Nathalie Pepin

durée du spectacle 50 minutes

participation libre

jus de pommes Chavanatais offert après .

Salle des fêtes Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06 hmg1987@hotmail.fr

