Spectacle le pays de rien Chavanat
Spectacle le pays de rien Chavanat samedi 29 novembre 2025.
Spectacle le pays de rien
Salle des fêtes Chavanat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Chavanat en fête accueille un spectacle Le Pays de Rien par la compagnie de théâtre La Calembredaire
Spectacle tout public à partir de 6 ans
D’après une pièce écrite par Nathalie Pepin
durée du spectacle 50 minutes
participation libre
jus de pommes Chavanatais offert après .
Salle des fêtes Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06 hmg1987@hotmail.fr
English : Spectacle le pays de rien
German : Spectacle le pays de rien
Italiano :
Espanol : Spectacle le pays de rien
L’événement Spectacle le pays de rien Chavanat a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Creuse Sud Ouest