Spectacle le pays de rien Chavanat samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes Chavanat Creuse

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Chavanat en fête accueille un spectacle Le Pays de Rien par la compagnie de théâtre La Calembredaire

Spectacle tout public à partir de 6 ans
D’après une pièce écrite par Nathalie Pepin

durée du spectacle 50 minutes
participation libre
jus de pommes Chavanatais offert après   .

Salle des fêtes Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06  hmg1987@hotmail.fr

