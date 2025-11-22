Spectacle Le pays des autres Haguenau

Spectacle Le pays des autres

Le spectacle raconte le parcours d’une jeune alsacienne qui, pour suivre l’homme qu’elle aime, part vivre au Maroc. Il s’agit d’un récit de vie, celui d’une femme à la soif d’aventure, qui prend le risque de découvrir un pays inconnu. D’après le roman de Leïla Slimani.

English :

The show tells the story of a young woman from Alsace who, in order to follow the man she loves, leaves to live in Morocco. It’s the story of a woman with a thirst for adventure, who takes the risk of discovering an unknown country. Based on the novel by Leïla Slimani.

German :

Das Stück erzählt die Geschichte einer jungen Elsässerin, die nach Marokko zieht, um dem Mann, den sie liebt, zu folgen. Es handelt sich um die Lebensgeschichte einer abenteuerlustigen Frau, die das Risiko eingeht, ein unbekanntes Land zu entdecken. Nach dem Roman von Leïla Slimani.

Italiano :

Lo spettacolo racconta la storia di una giovane donna alsaziana che va a vivere in Marocco per seguire l’uomo che ama. È la storia di una donna assetata di avventura, che corre il rischio di scoprire un Paese sconosciuto. Tratto dal romanzo di Leïla Slimani.

Espanol :

El espectáculo cuenta la historia de una joven alsaciana que se va a vivir a Marruecos para seguir al hombre que ama. Es la historia de una mujer con sed de aventuras, que se arriesga a descubrir un país desconocido. Basada en la novela de Leïla Slimani.

