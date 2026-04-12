Die

Spectacle Le Pédé Festival F(r)iction du réel

Place de l’Evêché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 18:15:00

Date(s) :

2026-04-12

Dans l’espace public, récit des luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle en France et aux Etats Unis à mi-chemin entre une quête collective, un documentaire et une manifestation.

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Place de l’Evêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

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English :

Dans l’espace public, an account of the struggles that shaped the history of 20th-century homosexual culture in France and the United States, is halfway between a collective quest, a documentary and a demonstration.

L’événement Spectacle Le Pédé Festival F(r)iction du réel Die a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de Tourisme du Pays Diois