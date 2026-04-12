Spectacle Le Pédé Festival F(r)iction du réel Die
Spectacle Le Pédé Festival F(r)iction du réel Die dimanche 12 avril 2026.
Die
Spectacle Le Pédé Festival F(r)iction du réel
Place de l’Evêché Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 18:15:00
Date(s) :
2026-04-12
Dans l’espace public, récit des luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle en France et aux Etats Unis à mi-chemin entre une quête collective, un documentaire et une manifestation.
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Place de l’Evêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35
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English :
Dans l’espace public, an account of the struggles that shaped the history of 20th-century homosexual culture in France and the United States, is halfway between a collective quest, a documentary and a demonstration.
L’événement Spectacle Le Pédé Festival F(r)iction du réel Die a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de Tourisme du Pays Diois
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