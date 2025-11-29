Spectacle Le père Noël a perdu la Boule

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Venez nombreux Petits et Grands au spectacle de Noël offert par le comité des Fêtes de Lauras !

Spectacle de Noël dès 3 ans

Participation libre

Buvette et Crêpes .

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

English :

Come one and all to the Christmas show put on by the Lauras Comité des Fêtes!

L’événement Spectacle Le père Noël a perdu la Boule Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)