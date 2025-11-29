Spectacle Le père Noël a perdu la Boule Roquefort-sur-Soulzon
Participation libre
Début : Mercredi 2025-12-17
2025-12-17
Venez nombreux Petits et Grands au spectacle de Noël offert par le comité des Fêtes de Lauras !
Spectacle de Noël dès 3 ans
Buvette et Crêpes .
Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie
English :
Come one and all to the Christmas show put on by the Lauras Comité des Fêtes!
