Spectacle Le Père Noël perd son costume La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Le Père Noël perd son costume

Du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026 de 16h à 16h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 16:00:00

fin : 2026-01-04 16:45:00

Date(s) :

2026-01-03

Venez aider Lulu et Lola, les lutins, ainsi que la fée Tilda, à retrouver le costume et à préserver la magie de Noël.Familles

Bienvenue à Santa-Land, la ville des lutins, située très, très loin dans le froid du pôle Nord. Vous allez visiter l’atelier du Père Noël, où se mêlent bonne humeur, joie et fabrication de tous les cadeaux. Alors que les derniers préparatifs se terminent, que le feu crépite dans la cheminée, que les rennes sont attelés et prêts à partir, l’alarme retentit à Santa Land ! Le costume du Père Noël a disparu ! Mais où a-t-il bien pu passer ?

A partir de 3 ans ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Come help Lulu and Lola, the elves, and Tilda the fairy find the costume and preserve the magic of Christmas.

L’événement Spectacle Le Père Noël perd son costume Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence