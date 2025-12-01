Spectacle : Le petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël Bibliothèque des Batignolles Paris

Spectacle : Le petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 17 décembre 2025.

Le petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël, d’après une histoire originale inventée par Gustave Magnani, 9 ans. Ce conte musical évoque avec poésie la différence, la solitude, mais aussi l’amitié entre un bouleau et un petit moineau. Une histoire inventée par un enfant, pour parler au cœur des enfants.

mercredi 17 décembre à 16h30

salle bleue

sur réservation

à partir de 4 ans

Le mercredi 17 décembre 2025

de 16h30 à 17h15

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T17:30:00+01:00

fin : 2025-12-17T18:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T16:30:00+02:00_2025-12-17T17:15:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/