Spectacle : Le petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël Bibliothèque des Batignolles Paris
Spectacle : Le petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 17 décembre 2025.
Le petit bouleau qui rêvait d’être un sapin de Noël, d’après une histoire originale inventée par Gustave Magnani, 9 ans. Ce conte musical évoque avec poésie la différence, la solitude, mais aussi l’amitié entre un bouleau et un petit moineau. Une histoire inventée par un enfant, pour parler au cœur des enfants.
mercredi 17 décembre à 16h30
salle bleue
sur réservation
à partir de 4 ans
Le mercredi 17 décembre 2025
de 16h30 à 17h15
gratuit Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-17T17:30:00+01:00
fin : 2025-12-17T18:15:00+01:00
Date(s) : 2025-12-17T16:30:00+02:00_2025-12-17T17:15:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/