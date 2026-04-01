Spectacle Le Petit Chaperon Rouge Nogent-le-Rotrou
Spectacle Le Petit Chaperon Rouge Nogent-le-Rotrou lundi 20 avril 2026.
Nogent-le-Rotrou
Spectacle Le Petit Chaperon Rouge
Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 17:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Vous connaissez l’histoire du Petit Chaperon Rouge ?
Une fillette solitaire traverse la forêt pour retrouver sa grand-mère… et croise le loup. Oui, celle-ci. Mais ici, Joël Pommerat la réinvente avec modernité, explorant avec poésie la peur, le désir et la relation mère-fille.
Sur réservation
Vous connaissez l’histoire du Petit Chaperon Rouge ?
Une fillette solitaire traverse la forêt pour retrouver sa grand-mère… et croise le loup. Oui, celle-ci. Mais ici, Joël Pommerat la réinvente avec modernité, explorant avec poésie la peur, le désir et la relation mère-fille.
Tout public à partir de 5 ans
Tarif unique de 6€
Sur réservation 06 35 56 52 97 6 .
Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 35 56 52 97
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English :
Do you know the story of Little Red Riding Hood?
A lonely little girl crosses the forest to find her grandmother… and meets the wolf. Yes, this one. But here, Joël Pommerat reinvents it with a modern twist, poetically exploring fear, desire and the mother-daughter relationship.
Book in advance
L’événement Spectacle Le Petit Chaperon Rouge Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-08 par OTs DU PERCHE
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