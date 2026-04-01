Nogent-le-Rotrou

Spectacle Le Petit Chaperon Rouge

Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 17:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Vous connaissez l’histoire du Petit Chaperon Rouge ?

Une fillette solitaire traverse la forêt pour retrouver sa grand-mère… et croise le loup. Oui, celle-ci. Mais ici, Joël Pommerat la réinvente avec modernité, explorant avec poésie la peur, le désir et la relation mère-fille.

Sur réservation

Vous connaissez l’histoire du Petit Chaperon Rouge ?

Une fillette solitaire traverse la forêt pour retrouver sa grand-mère… et croise le loup. Oui, celle-ci. Mais ici, Joël Pommerat la réinvente avec modernité, explorant avec poésie la peur, le désir et la relation mère-fille.

Tout public à partir de 5 ans

Tarif unique de 6€

Sur réservation 06 35 56 52 97 6 .

Salle Simone Signoret Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 35 56 52 97

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English :

Do you know the story of Little Red Riding Hood?

A lonely little girl crosses the forest to find her grandmother… and meets the wolf. Yes, this one. But here, Joël Pommerat reinvents it with a modern twist, poetically exploring fear, desire and the mother-daughter relationship.

Book in advance

L’événement Spectacle Le Petit Chaperon Rouge Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-08 par OTs DU PERCHE