Spectacle Le Petit Déjeuner place Emile Loubet Montélimar dimanche 12 octobre 2025.

place Emile Loubet RDV sur le parvis de l’Hôtel de Ville Montélimar Drôme

Tarif : 14 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Deux chefs-comédiens vous accueillent autour d’un comptoir pour un petit-déjeuner théâtral mêlant récits, gestes précis et saveurs maison.

Entre humour, littérature et convivialité, ils revisitent le rituel matinal avec poésie et gourmandise.

place Emile Loubet RDV sur le parvis de l’Hôtel de Ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

Two chef-comedians welcome you around a counter for a theatrical breakfast combining stories, precise gestures and homemade flavors.

With humor, literature and conviviality, they revisit the morning ritual with poetry and gourmandise.

German :

Zwei Chefköche empfangen Sie an einer Theke zu einem theatralischen Frühstück, das Geschichten, präzise Gesten und hausgemachte Aromen miteinander verbindet.

Zwischen Humor, Literatur und Geselligkeit überdenken sie das morgendliche Ritual mit Poesie und Genuss.

Italiano :

Due chef-comici vi accolgono attorno a un bancone per una colazione teatrale che combina storie, gesti precisi e sapori fatti in casa.

Combinando umorismo, letteratura e convivialità, rivisitano il rito mattutino con poesia e golosità.

Espanol :

Dos chefs-comediantes le reciben en torno a un mostrador para un desayuno teatral que combina historias, gestos precisos y sabores caseros.

Combinando humor, literatura y convivencia, revisitan el ritual matutino con poesía y gourmandise.

