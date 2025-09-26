SPECTACLE « Le Petit Détournement » de la compagnie La Poule Route d’Héric Nort-sur-Erdre

SPECTACLE « Le Petit Détournement » de la compagnie La Poule Route d’Héric Nort-sur-Erdre vendredi 26 septembre 2025.

SPECTACLE « Le Petit Détournement » de la compagnie La Poule

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Théâtre d’improvisation

Le Petit Détournement à la nantaise est un spectacle de doublage d’extraits de films en direct et en improvisation. Sur scène, les trois improvisateurs réinventent les dialogues d’extraits de films emblématiques (les meilleurs comme les pires !). L’ensemble est orchestré par un maître de cérémonie facétieux, invitant à une expérience théâtrale et cinématographique, où humour et créativité s’entremêlent. Fou rire assuré pour toute la famille !

Famille (à partir de 8 ans)

Durée 1h

Tarifs Plein 14 € | Réduit 12 € | Abonné 9 € | Très réduit 5 € | Abonné très réduit 5 €

Un atelier découverte de l’improvisation parent/enfant sera organisé samedi 27 septembre de 10h30 à 12h30 à Cap Nort. À partir de 8 ans, gratuit. .

Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 49 billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

English :

Improv theatre

German :

Improvisationstheater

Italiano :

Teatro d’improvvisazione

Espanol :

Teatro de improvisación

L’événement SPECTACLE « Le Petit Détournement » de la compagnie La Poule Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-05 par Point d’accueil Nort sur Erdre