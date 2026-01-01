Spectacle Le petit détournement Rue des trois frères Nadeau Surgères

Spectacle Le petit détournement

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-23

2026 marquera les 100 ans du Palace.

Pour lancer les festivités comme il se doit, Le Palace a prévu un weekend d’inauguration de ces 100 ans avec un programme divers et varié dont le spectacle LE PETIT DÉTOURNEMENT .

Tarif unique, sur réservation.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30

2026 will mark 100 years of Le Palace.

To kick off the festivities in style, Le Palace is planning a 100th anniversary inauguration weekend with a varied program including the show LE PETIT DÉTOURNEMENT .

One-off ticket price, booking essential.

