Spectacle Le petit détournement Rue des trois frères Nadeau Surgères

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-23
2026 marquera les 100 ans du Palace.
Pour lancer les festivités comme il se doit, Le Palace a prévu un weekend d’inauguration de ces 100 ans avec un programme divers et varié dont le spectacle LE PETIT DÉTOURNEMENT .
Tarif unique, sur réservation.
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30
English :
2026 will mark 100 years of Le Palace.
To kick off the festivities in style, Le Palace is planning a 100th anniversary inauguration weekend with a varied program including the show LE PETIT DÉTOURNEMENT .
One-off ticket price, booking essential.
