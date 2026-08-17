Spectacle Le Petit Frankenstein Salle Désiré Valette Saint-Vallier
mercredi 4 novembre 2026 · Salle Désiré Valette · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Spectacle Le Petit Frankenstein
Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 17:00:00
fin : 2026-11-04 18:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Venez vivre en casque audio l’aventure drôle et touchante du Petit Frankenstein. Une histoire racontée par la Compagnie Intermezzo. Fiction sonore et musicale 1h À partir de 8 ans –
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Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65
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English :
Come experience the funny and touching adventure of Little Frankenstein through headphones. A story told by the Compagnie Intermezzo. Audio drama with music—1 hour—%C0 Ages 8 and up—
L’événement Spectacle Le Petit Frankenstein Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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