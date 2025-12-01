Spectacle  Le petit mot magique  Sévérac d’Aveyron

Spectacle Le petit mot magique

Tour à tour sera créé un monde inédit, un univers burlesque, un espace poétique, en y jouant des lectures et des numéros de magie, parfois teintés de touches musicales ou enrobés de facéties corporelles…

Rendez-vous le samedi 11 avril à 11h et à 16h, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.

Durée 45 min.

Tout public dès 3 ans.

Par la Compagnie Dr Troll

La scène se remplira dès lors d’objets, d’albums et d’instruments de musique utilisés pendant les différents numéros. Les lectures, les tours de magie et le jeu théâtral se feront échos et dialogueront ensemble tout au long du spectacle. Ils offriront aux spectateurs une variété de propos et d’esthétiques faisant de cette exploration un voyage sensoriel et émotionnel éblouissant.

Dans Le Petit Mot Magique, nous tisserons les liens entre la Lecture de littérature jeune public et la Magie avec inventivité, créativité et originalité, constantes de notre compagnie depuis ses origines. En continuant notre travail de recherche et d’exploration sur la magie, l’imaginaire et les émotions, nous espérons partager avec le public le plus longtemps possible notre passion.

Tarifs de 5 € à 10 €

Places limitées. Réservation et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 67 31.

Dans le cadre du Cycle Magie, illusions et trompe-l’œil de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 67 31 severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

English :

In turn, we will create a new world, a burlesque universe, a poetic space, with readings and magic acts, sometimes tinged with musical touches or wrapped up in corporal facetiousness?

