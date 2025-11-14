Spectacle Le Petit Prince sur Glace Amiens

Spectacle Le Petit Prince sur Glace Amiens vendredi 14 novembre 2025.

Spectacle Le Petit Prince sur Glace

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Un conte légendaire revisité dans un spectacle grandiose et poétique.

Découvrez Le Petit Prince sur la glace, une adaptation spectaculaire du chef-d’œuvre

d’Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle unique mêle patinage artistique de haut niveau,

acrobaties aériennes, projections immersives, costumes lumineux et musique originale pour

faire revivre l’univers enchanteur du Petit Prince sur une scène glacée.

Destiné à toute la famille, ce voyage interstellaire transporte petits et grands à travers des

planètes étonnantes, à la rencontre de personnages inoubliables. Une aventure émouvante et

visuellement éblouissante, qui nous rappelle que l’essentiel est invisible pour les yeux.

Un rendez-vous féérique pour rêver, réfléchir et voir avec le cœur.

Un conte légendaire revisité dans un spectacle grandiose et poétique.

Découvrez Le Petit Prince sur la glace, une adaptation spectaculaire du chef-d’œuvre

d’Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle unique mêle patinage artistique de haut niveau,

acrobaties aériennes, projections immersives, costumes lumineux et musique originale pour

faire revivre l’univers enchanteur du Petit Prince sur une scène glacée.

Destiné à toute la famille, ce voyage interstellaire transporte petits et grands à travers des

planètes étonnantes, à la rencontre de personnages inoubliables. Une aventure émouvante et

visuellement éblouissante, qui nous rappelle que l’essentiel est invisible pour les yeux.

Un rendez-vous féérique pour rêver, réfléchir et voir avec le cœur. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

A legendary tale revisited in a grandiose, poetic show.

Discover The Little Prince on ice, a spectacular adaptation of Antoine de Saint-Exupéry?s

by Antoine de Saint-Exupéry. This unique show combines top-level figure skating,

aerial acrobatics, immersive projections, luminous costumes and original music

the enchanting world of The Little Prince on an icy stage.

Intended for the whole family, this interstellar voyage takes young and old to astonishing planets

planets, meeting unforgettable characters. A moving and visually

visually dazzling adventure, reminding us that what’s essential is invisible to the eye.

An enchanting rendezvous to dream, reflect and see with the heart.

German :

Ein legendäres Märchen, das in einer großartigen und poetischen Aufführung neu interpretiert wird.

Entdecken Sie Der kleine Prinz auf dem Eis, eine spektakuläre Adaption des Meisterwerks von Saint-Exupéry

von Antoine de Saint-Exupéry. Diese einzigartige Show vereint Eiskunstlauf auf höchstem Niveau,

luftakrobatik, immersiven Projektionen, leuchtenden Kostümen und Originalmusik, um die Welt zu retten

die zauberhafte Welt des Kleinen Prinzen wird auf einer eisigen Bühne wieder zum Leben erweckt.

Diese interstellare Reise ist für die ganze Familie gedacht und führt Groß und Klein zu den folgenden Planeten

erstaunlichen Planeten, wo sie unvergesslichen Charakteren begegnen. Ein bewegendes Abenteuer und

ein visuell überwältigendes Abenteuer, das uns daran erinnert, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist.

Ein märchenhaftes Treffen zum Träumen, Nachdenken und Sehen mit dem Herzen.

Italiano :

Un racconto leggendario rivisitato in uno spettacolo grandioso e poetico.

Scoprite Il Piccolo Principe sul ghiaccio, uno spettacolare adattamento di Antoine de Saint-Exupéry?

di Antoine de Saint-Exupéry. Questo spettacolo unico combina pattinaggio artistico di alto livello,

acrobazie, proiezioni immersive, costumi luminosi e musiche originali per far rivivere l’incantevole mondo del Piccolo Principe

l’incantevole mondo del Piccolo Principe su un palcoscenico ghiacciato.

Pensato per tutta la famiglia, questo viaggio interstellare porta grandi e piccini su pianeti sorprendenti, a incontrare il Piccolo Principe e a scoprire il mondo del Piccolo Principe

pianeti, incontrando personaggi indimenticabili. Un’avventura commovente e visivamente

avventura visivamente abbagliante che ci ricorda che l’essenziale è invisibile agli occhi.

Un incantevole rendez-vous per sognare, riflettere e vedere con il cuore.

Espanol :

Una historia legendaria revisitada en un espectáculo grandioso y poético.

Descubra El Principito sobre hielo, una espectacular adaptación de Antoine de Saint-Exupéry?

de Antoine de Saint-Exupéry. Este espectáculo único combina patinaje artístico de alto nivel

acrobacias, proyecciones envolventes, trajes luminosos y música original para dar vida a

el encantador mundo de El Principito en un escenario helado.

Diseñado para toda la familia, este viaje interestelar lleva a grandes y pequeños a planetas asombrosos, a conocer al Principito y a descubrir el mundo de El Principito

planetas, al encuentro de personajes inolvidables. Una conmovedora y visualmente

aventura visualmente deslumbrante, que nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos.

Una cita encantadora para soñar, reflexionar y ver con el corazón.

L’événement Spectacle Le Petit Prince sur Glace Amiens a été mis à jour le 2025-06-04 par OT D’AMIENS